A Copa São Paulo de Futebol Júnior já tem sua primeira grande zebra em 2020. O piauiense River surpreendeu, nesta sexta-feira, e venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, em Taubaté. Erick Pulga anotou o gol da partida válida pelo Grupo 23.

Enquanto isso, os times catarinenses estiveram inspirados ante os sul-mato-grossenses. A Chapecoense, por exemplo, fez 5 a 1 no União ABC em Suzano pelo Grupo 22. Destaque para Foguinho que anotou quatro gols. Buzatto fez o outro do clube de Chapecó.

Já o Avaí passou pelo Nova Andradina em duelo de sete gols. A vitória por 4 a 3 aconteceu em Mauá, pelo Grupo 26. Outro clube do Sul, o Juventude derrotou o Cuiabá, por 2 a 1, em Cravinhos, pelo Grupo 12.

Entre os times que participam da elite do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ganhou do Brasil de Pelotas, por 1 a 0, em Tanabi, pelo Grupo 9. O Atlético-GO, enquanto isso, não passou do 1 a 1 ante o Dimensão Saúde, em Assis, pelo Grupo 3. Este foi o mesmo resultado do Bahia contra o Tupi, em Indaiatuba, pelo Grupo 13. Foram 32 gols marcados nos 12 duelos disputados às 15h15.

Confira todos os jogos desta sexta-feira pela Copa São Paulo:

13h – Assisense-SP 0 x 3 Botafogo-SP

Desportivo Brasil-SP 0 x 1 Galvez-AC

Tanabi-SP 1 x 6 Votuporanguense-SP

Comercial-SP 2 x 2 Perilima-PB

Primavera-SP 0 x 2 XV de Piracicaba-SP

Taboão da Serra-SP 2 x 0 Inter de Limeira-SP

Jaguariúna-SP 2 x 2 Santo André-SP

União Suzano-SP 0 x 3 São Raimundo-RR

Taubaté-SP 3 x 0 Capital-TO

Manthiqueira-SP 0 x 4 São Bernardo-SP

Mauá-SP 1 x 3 Atlético-CE

Flamengo-SP 3 x 0 Guarulhos-SP

14h – Paulista-SP 0 x 0 Rio Claro-SP

14h45 – Oeste-SP 6 x 0 Sergipe-SE

15h – Noroeste-SP 1 x 3 Novorizontino-SP

Internacional-RS 3 x 0 Confiança-PB

15h15 – ABC-RN 0 x 2 Resende-RJ

América-MG 0 x 1 Volta Redonda-RJ

Atlético-GO 1 x 1 Dimensão Capela-AL

Atlético-MG 0 x 1 River-PI

Avaí-SC 4 x 3 Nova Andradina-MS

Bahia-BA 1 x 1 Tupi-MG

Chapecoense-SC 5 x 1 União ABC-MS

CRB-AL 1 x 0 Vila Nova-GO

Criciúma-SC 1 x 1 Náutico-PE

Fortaleza-CE 1 x 0 Brasil-RS

Juventude-RS 2 x 1 Cuiabá-MT

Santa Cruz-PE 3 x 1 América-RJ

16h15 – Athletico-PR x Gama-DF

17h – Osvaldo Cruz-SP x Ponte Preta-SP

Marília-SP x Olímpico-SE

Velo Clube-SP x Red Bull Brasil-SP

Cruzeiro-MG x Trindade-GO

17h15 – Botafogo-RJ x Visão Celeste-RN

Capivariano-SP x Linense-SP

17h45 – XV de Jaú-SP x Guarani-SP

Mirassol-SP x Linhares-ES

18h45 – Audax-SP x Moto Club-MA

19h15 – Londrina-PR x São José-RS

Santos-SP x Timon-MA

Paraná-PR x Nacional-AM

Francana-SP x Fluminense-RJ

20h – Vitória-BA x Serra-ES

Joinville-SC x Nova Iguaçu-RJ

21h – Sport-PE x Desportiva-PA

21h30 – Corinthians-SP x Retrô Brasil-PE