O goleiro Cleiton está mesmo de saída do Atlético Mineiro. O último indicativo da mudança de ares foi dado neste sábado, quando o ele não foi incluído na lista de 30 jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. Já o meia equatoriano Cazares, com o futuro incerto, foi incluído na relação.

Cleiton, de 22 anos, aproveitou a indisponibilidade de Victor em boa parte da temporada 2019 para conquistar a titularidade da meta atleticana, tendo disputado 39 jogos. E seu bom desempenho o levou a ser convocado para a seleção sub-23, fazendo parte do grupo que disputa o Pré-Olímpico da América do Sul na Colômbia.

O goleiro entrou na mira do Red Bull Bragantino, que já apresentou proposta para contratá-lo. E, fora da relação de inscritos na Sul-Americana, deve ter a sua chegada ao clube do interior paulista oficializada em breve, provavelmente quando chegar ao fim a participação do Brasil no Pré-Olímpico.

Já a situação de Cazares continua incerta. O meia está na mira do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e não tem sido aproveitado pelo técnico Rafael Dudamel por causa da indefinição sobre o seu futuro. Mas está entre os atletas inscritos pelo clube para a disputa da Sul-Americana.

A lista não conta com o atacante Bruno Silva, que se lesionou no duelo com o Tupynambás, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Felipe, de apenas 17 anos, foi incluído na relação.

O Atlético vai estrear na Sul-Americana na quinta-feira, contra o Unión Santa Fé, na Argentina. O jogo de volta será em 20 de fevereiro, no Independência.

Confira a lista de inscritos do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Michael e Matheus Mendes.

Laterais: Patric, Fábio Santos, Arana, Guga, Mailton e Lucas Hernández.

Zagueiros: Maidana, Réver, Igor Rabello e Gabriel.

Volantes: Guilherme Castilho, Jair, Zé Welison, Adriano, Ramón Martínez e Allan.

Meias: Cazares, Otero, Bruninho, Dylan, Hyoran e Nathan.

Atacantes: Marquinhos, Ricardo Oliveira, Felipe, Edinho e Di Santo.