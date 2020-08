Em preparação para a partida de ida da final do Paranaense 2020, Athletico e Coritiba treinaram nesta sexta-feira (31). Oportunidade para os técnicos Dorival Júnior e Eduardo Barroca, respectivamente, afinarem os times para a decisão.

A partida de ida acontece neste domingo (2), às 16h, na Arena da Baixada. A finalíssima será na quarta-feira (5), às 20h, no Couto Pereira. Confira as possíveis escalações da dupla Atletiba para o confronto na Baixada:

Athletico

O Furacão deve ter a volta de três titulares contra o Coxa. O zagueiro Thiago Heleno e os meias Léo Cittadini e Nikão devem voltar ao time após não participarem do duelo de volta da semifinal contra o FC Cascavel.

Thiago Heleno cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo, enquanto Cittadini e Nikão foram poupados. Enquanto o zagueiro retorna na vaga que foi ocupada por Zé Ivaldo contra a Serpente, Cittadini e Nikão voltam nos lugares dos jovens Bruno Leite e Vitinho, respectivamente.

Por outro lado, o Athletico tem duas baixas confirmadas nas laterais. O volante Erick, que vinha atuando como titular improvisado na direita, sofreu uma lesão no joelho na partida contra o FC Cascavel e deve perder as duas partidas da decisão. O experiente Jonathan entra em seu lugar.

Na esquerda, com Adriano suspenso por ter sido expulso na semifinal, Abner Vinícius deve largar como titular.

Provável Athletico: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner Vinícius; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli.

Coritiba

Já Barroca terá praticamente o elenco completo para a primeira partida da decisão. Cinco jogadores retornam ao time após cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo na partida de volta da semifinal contra o Cianorte.

O zagueiro Rhodolfo, o volante Nathan Silva, o meia Thiago Lopes e os atacantes Robson e Igor Jesus forçaram amarelos na semifinal e agora voltam a ficar à disposição. A única dúvida na equipe titular deve ficar na volta de Thiago Lopes.

Sempre elogiado por Barroca, o meia contestado pela torcida disputa vaga com Gabriel e Galdezani. Já no ataque, uma das principais contratações da temporada, Sassá deve permanecer novamente no banco de reservas.

Provável Coritiba: Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e Willian Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Thiago Lopes (Gabriel); Robson e Igor Jesus.

