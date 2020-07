O empate sem gols contra o FC Cascavel, na última quarta-feira (29), no Estádio Olímpico, garantiu mais uma final de campeonato para o argentino Lucho González. Com 39 anos, El Comandante pode se tornar o terceiro jogador da Argentina com mais títulos na carreira.

No momento, com 35 taças levantadas, a liderançã é de Lionel Messi, do Barcelona. Na sequência, Carlos Tevez, do Boca Juniors, aparece com 28 títulos conquistados. Lucho compartilha a posição de terceiro colocado com Di María, do PSG, com 26 troféus na prateleira.

Ou seja, caso conquiste o Campeonato Paranaense pelo Athletico contra o Coritiba, o meio-campista passaria Di María e colaria em Tevez. O primeiro jogo entre as equipes será no domingo (2), na Arena da Baixada. A grande decisão acontece na quarta-feira (5), no Couto Pereira.

Na atual temporada, Lucho tem sido reserva do Furacão. Foram apenas quatro jogos disputados, todos pelo Campeonato Paranaense. Em seu currículo, o argentino possui três títulos pelo Rubro-Negro: a Sul-Americana de 2018, a Copa do Brasil e a Levain Cup do ano passado.

El Comandante também já colecionou conquistas por outros clubes, como River Plate, Al-Rayyan, Porto, Olympique de Marseille e Huracán. Além de ter sido campeão também com a seleção argentina.

