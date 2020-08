Athletico e Coritiba iniciam neste domingo a disputa do título do Campeonato Paranaense 2020. O Coxa possui a melhor campanha do Estadual até o momento, com 36 pontos na classificação geral. O Furacão vem na sequência, com 30 pontos.

O primeiro duelo será às 16h, na Arena da Baixada. Já a partida de volta acontece na quarta-feira, às 20h, no Estádio Couto Pereira. A Tribuna e a DAZN mostram gols e as campanhas dos dois times até aqui. Confira!

