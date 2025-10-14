Atleta curitibano é campeão mundial júnior de natação em Águas Abertas 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O nadador curitibano Leonardo Macedo conquistou o título de campeão do ranking júnior do Circuito Mundial de Águas Abertas 2025, encerrando a temporada no topo entre os atletas até 18 anos neste fim de semana. O jovem talento, que conta com o apoio do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, somou 2.800 pontos após as quatro etapas do circuito, realizadas em diferentes países.

O Circuito Mundial de Águas Abertas reúne os maiores nomes da modalidade em provas de 10 km, disputadas em quatro etapas internacionais ao longo do ano.

Leonardo garantiu o título após resultados expressivos ao longo da temporada: 3º lugar júnior em Soma Bay (Egito), 3º em Ibiza (Espanha), 1º em Setúbal (Portugal) e 1º em Piombino (Itália). O desempenho consolidou o atleta como o melhor do mundo na categoria júnior em 2025.

“Agradeço a todos que me apoiam todos os dias, à minha família e à minha equipe, sem eles nada disso seria possível”, afirmou Leonardo, que treina sob o comando do técnico Ken Sorgi, também apoiado pelo Programa Municipal de Incentivo ao Esporte.

Incentivo ao Esporte

O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte permite o uso de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no apoio a projetos esportivos e paradesportivos. Em 2025, a iniciativa apoia 646 projetos, sendo 549 atletas e paratletas e 97 instituições.