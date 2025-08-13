Atleta curitibano conquista ouro no judô nos Jogos Pan-Americanos Júnior

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O atleta Gustavo Milano conquistou, na terça-feira (12), a medalha de ouro no judô categoria -100kg nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025. Milano derrotou Daniel Liubimovski, dos Estados Unidos, e garantiu o lugar mais alto do pódio na competição que marca o início do ciclo para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.

Além do americano na final, o caminho até a medalha passou por Gustavo Canizalez, da Venezuela, e Zail Ramirez, de Cuba. Em uma disputa emocionante, o curitibano aplicou um Yuko, menor pontuação do judô, nos minutos iniciais e administrou a vantagem durante o restante do confronto. Com a conquista, Milano já garante vaga direta para os Jogos Pan-Americanos Lima 2027.

A competição para atletas entre 12 e 23 anos começou no dia 9 e segue até 23 de agosto. As provas ocorrem nas cidades de Assunção, Luque, Ypacaraí, San Juan del Paraná e Encarnación. O Brasil conta com 369 atletas em 39 modalidades e busca o bicampeonato. Na primeira edição, na Colômbia, o país obteve a marca de 164 medalhas, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze.