Atletas de 16 países chegam a Curitiba para Copa do Mundo de Bocha Paralímpica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe nesta semana um dos maiores eventos do calendário internacional da bocha paralímpica. Até a próxima segunda-feira (18), a cidade sedia a Curitiba 2025 World Boccia Cup, etapa oficial da Copa do Mundo de Bocha Paralímpica, com mais de 60 atletas de 16 países nas instalações da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), sede Neoville.

As disputas da categoria individual vão até 15 de agosto, com jogos diários a partir das 9h30. Já as competições de pares e equipes ocorrerão de 15 a 17 de agosto, com as finais e premiação no dia 17, às 18h.

Organizada pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande), a etapa em Curitiba faz parte do circuito mundial sancionado pela World Boccia e soma pontos importantes para o ranking internacional da modalidade, que integra o programa oficial dos Jogos Paralímpicos.

Para o secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Professor Euler, o evento é mais uma prova de que Curitiba é a Capital do Esporte, especialmente do paradesporto. “Curitiba tem estrutura, público e tradição para receber eventos internacionais. A Copa do Mundo de Bocha Paralímpica valoriza nossos paratletas, inspira novas gerações e mostra que o esporte é para todos”, disse o secretário.

Prata da casa

Curitiba tem um representante na competição, Eliseu dos Santos, que tem cinco medalhas paralímpicas e é um dos principais nomes do time Brasil. Ele treina na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADPF), instituição apoiada pelo Programa de Incentivo ao Esporte do município.

“Para mim, é muito gratificante poder competir em casa, representando minha equipe e diante dos meus conterrâneos que me apoiam”, afirmou Eliseu.

Bocha paralímpica

A bocha é uma modalidade que abre portas para pessoas com grau severo de comprometimento motor ou múltiplo. Ela pode ser jogada individualmente, em duplas ou em equipes e é mista – homens e mulheres competem juntos e igualmente. Além de atletas com paralisia cerebral, podem participar pessoas com outras deficiências, desde que tenham o grau exigido e comprovado.

Segundo Alessandro Lantherbach, gerente de seleções da Ande, o Brasil é uma das mais fortes equipes do mundo, tanto que no primeiro dia de competições os brasileiros venceram as 12 partidas que disputaram.

Serviço

Curitiba 2025 World Boccia Cup

Data: de 10 a 18 de agosto

Local: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Curitiba (Rua Pedro Gusso, 2.601- CIC)

Programação

Categoria Individual: até 15 de agosto — jogos diários a partir das 9h30

Pares e Equipes: de 15 a 18 de agosto, das 9h30 às 18h (finais e premiação no dia 17, às 18h)

Entrada gratuita