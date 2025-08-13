Futebol

Delegacia aceita pedido do Palmeiras e abre investigação sobre ataque ao CT

Tribuna do Paraná
Por CAROLINA ALBERTI Folhapress Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/08/25 16h40
Foto: Palmeiras | Imagem ilustrativa

A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) aceitou o pedido do Palmeiras e instaurou, nesta quarta-feira (13), inquérito policial para investigar o ataque ao CT alviverde, que aconteceu na madrugada do último domingo.

A delegacia investiga um grupo de seis indivíduos, que atirou bombas e fogos de artifício nos portões da Academia de Futebol. O Palmeiras disponibilizou as imagens das câmeras de monitoramento à polícia. O episódio aconteceu por volta das 2h30 (de Brasília) do domingo.

A reportagem apurou que o clube quer que seja investigada uma possível participação da torcida Mancha Verde no atentado. Na véspera do episódio, a organizada estendeu uma faixa em frente à sede social com a frase: “Paciência é o caralho. Acabou a paz”. A insatisfação ocorreu após a eliminação da equipe para o Corinthians na Copa do Brasil.

Jogadores e membros da comissão técnica estavam no CT no momento do atentado, mas não se feriram – eles faziam regime de concentração para o duelo contra o Ceará, que acabou com vitória Alviverde no Allianz Parque.

O Palmeiras já havia compartilhado vídeos tanto do momento do ataque quanto da chegada dos suspeitos à Academia de Futebol. A diretoria também diz que “não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos”.

