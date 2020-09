O meia-atacante Nikão e o zagueiro Thiago Heleno são as novidades do Athletico para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira (9), às 17h30, pela nona rodada do Brasileirão.

O camisa 11 não entra em campo desde 20 de agosto, quando deixou a partida contra o Palmeiras ainda no primeiro tempo por causa de uma lesão na coxa direita. O camisa 44, por outro lado, sentiu a coxa esquerda na mesma partida, mas continuou em campo até o o apito final.

Já o volante e capitão Wellington ficou fora da lista de relacionados pelo técnico interino Eduardo Barros. O jogador está envolvido em negociações para deixar o clube e, como já fez seis partidas no campeonato, não poderia se transferir para outro clube caso entrasse em campo pela sétima vez.

Inicialmente, Wellington, que tem contrato apenas até dezembro, seria envolvido em uma troca com o Grêmio, que emprestaria Thaciano. A situação não evoluiu e a diretoria atleticana tentou Camacho, do Corinthians, mas novamente as tratativas emperraram.

Desta forma, o possível onze titular atleticano tem: Santos; Erick (Jonathan), Thiago Heleno e Pedro Henrique (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Richard, Christian (Ravanelli) e Léo Cittadini; Nikão, Geuvânio e Bissoli.

Veja a lista de convocados do Athletico:

1) Abner

2) Carlos Eduardo

3) Christian

4) Erick

5) Fabinho

6) Felipe Aguilar

7) Geuvânio

8) Guilherme Bissoli

9) Jaime Alvarado

10) Jandrei

11) Jonathan

12) Khellven

13) Léo Cittadini

14) Lucas Halter

15) Lucho González

16) Márcio Azevedo

17) Nikão

18) Pedrinho

19) Pedro Henrique

20) Ravanelli

21) Santos

22) Thiago Heleno

23) Walter

