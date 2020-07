Sem jogar uma partida oficial desde novembro de 2018, o atacante Walter vive a expectativa de retornar aos gramados após cumprir um ano e meio de suspensão por doping. Neste sábado (4), encerra-se o período de punição do jogador do Athletico.

Em dezembro de 2018, quando ainda estava no CSA, ele foi suspenso pela presença no sangue de furosemida e metabólicos de sibutramina, substâncias encontradas em remédios para emagrecer. Decisão que foi reiterada no julgamento final, em abril de 2019. O exame foi feito no dia 5 julho de 2018 e a suspensão de dois anos contou a partir dessa data. Foi o início de uma das fases mais difíceis para o jogador de 30 anos.

No ano passado, com a expectativa que poderia retornar aos jogos mais cedo, foi contratado pelo Goiás em maio. Porém, sem conseguir atuar após três meses, ficou sem clube até maio, quando foi anunciado oficialmente como reforço do Furacão, novamente com um contrato de três meses, até 6 de agosto.

“Eu quero vestir logo essa camisa, quero fazer gols de novo. Fazer gols na Arena, com a torcida gritando meu nome de novo”, disse o jogador, em entrevista para o site oficial do clube.

“Não vejo a hora, está chegando, em nome de Jesus”, acrescentou mais recentemente pelas redes sociais.

Nesses últimos dois meses a rotina do jogador nos treinos físicos e para perder peso foi acompanhada por toda a torcida atleticana. O clube não divulga quantos quilos o atleta emagreceu, mas pelas fotos e vídeos quase diários é nítida a evolução do novo camisa 9 rubro-negro.

Quando completou um mês e meio de treinamento, o atacante fez um depoimento no seu Instagram sobre a rotina de treinos. “É muito trabalho! Estou aqui há 45 dias na pegada, junto com os profissionais do Athletico. Eu treino às 8h30, tomo café, depois treino às 10h30, volto, almoço e treino às 16h. Não é fácil, gente. Vocês pensam que é fácil, mas não é. Muita força de vontade”, contou.

Nessa época de pandemia do coronavírus, o Furacão tem utilizado bastante a imagem de Walter, indicando que conta com o atacante e que o contrato inicial de três meses deve ser prorrogado. Uma série sobre a evolução do atleta foi criada no Facebook Watch do Furacão.

Mesmo que tenha o contrato renovado, Walter ainda terá que esperar para jogar. Isso porque ele não está inscrito no Paranaense e nem na fase de grupos da Libertadores. O camisa 9 só poderá atuar no mata-mata do torneio continental, caso o clube passe de fase, além da Copa do Brasil e do Brasileirão.

