O atacante Walter foi confirmado oficialmente como reforço do Athletico nesta quarta-feira (13). O jogador, que vestiu a camisa rubro-negra entre 2015 e 2016, destacou um diálogo que teve com o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, que o deixou ansioso para se recuperar fisicamente e poder voltar a jogar futebol.

“Tive uma conversa muito sincera com ele (Petraglia) e depois fiquei quatro dias sem dormir, não acreditava que ele estava me dando essa chance. Foi uma emoção muito grande e a ficha começou a cair agora. Estou com muita gana de dar a volta por cima, vestir essa camisa e ser campeão de novo aqui. Está sendo muito especial”, disse Walter, em entrevista ao site oficial do Athletico.

Suspenso por doping, Walter assinou contrato de três meses com o Athletico. O atacante não joga uma partida oficial há aproximadamente um ano. O seu último clube foi o CSA, em 2018. Com 30 anos, o jogador encara o desafio no Furacão como um recomeço na carreira.

“Como se fosse na primeira vez, que saí do Coque sem nada, em busca de dar algo para a minha mãe. É a mesma coisa, tenho algo a buscar. Estou muito feliz e focado, pensando apenas em chegar e trabalhar. Alegria de saber que todo mundo quer me ajudar”, frisou Walter.

+ Mais do Furacão:

+ Na mira do Barcelona, Bruno Guimarães pode render ainda mais grana ao Athletico

+ Governo e Prefeitura brecam volta do futebol paranaense

+ Novo plano de sócios? Athletico diz que é mentira e acusa hackers

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?