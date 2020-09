Os jogos da Libertadores terão transmissão em sistema de pay-per-view no Brasil via sistema de canal por assinatura. A iniciativa parte de um acordo fechado entre a Conmebol e a Band, que fará a produção das transmissões, mas não passarão os duelos.

O Athletico será a primeira equipe mostrada pelo esquema. O Furacão volta a campo pela disputa internacional nesta terça-feira (15), às 19h15, na Bolívia, diante do Jorge Wilstermann.

As partidas que serão transmitidas são as do pacote que era do Sportv. O grupo Globo, dono do canal por assinatura, desistiu de transmitir a sequência da Libertadores, que será retomada nesta terça-feira (15) e seguirá até 2021.

Serão 27 jogos exclusivos na fase de grupos da Libertadores. Que serão disponibilizados para os assinantes de Net/Claro e Sky. Ainda não há definição quanto ao valor que será cobrado.

Veja quais os jogos dos times brasileiros no PPV da Conmebol e Band:

15/9, 19h15 – Jorge Wilstermann x Athletico

15/9, 21h30 – Santos x Olimpia

16/9, 21h30 – Universidad Catolica x Grêmio

22/9, 21h30 – LDU x São Paulo

23/9, 21h30 – Internacional x Grêmio

29/9, 19h15 – Grêmio x Universidad Catolica

29/9, 21h30 – Athletico x Jorge Wilstermann

30/9, 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle

20/10, 19h15 – Santos x Defensa y Justicia

21/10, 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla

Jogos da Libertadores que vão passar no SBT em TV aberta; veja a lista

O SBT confirmou a compra dos direitos de transmissão da Libertadores em televisão aberta. O grupo do empresário Silvio Santos adquiriu o pacote que pertencia à Globo, que desistiu de veicular os duelos da competição internacional.

16/9, 21h30 – Bolívar x Palmeiras – SBT e Fox Sports

16/9, 21h30 – Universidad Catolica x Grêmio – SBT

23/9, 21h30 – Internacional x Grêmio – SBT

23/9, 21h30 – Guaraní x Palmeiras – SBT e Fox Sports

30/9, 21h30 – Flamengo x Indepen. del Valle – SBT

30/9, 21h30 – River Plate x São Paulo – SBT e Fox Sports

21/10, 21h30 – Palmeiras x Tigres – SBT e Fox Sports

21/10, 21h30 – Flamengo x Junior Barranquilla – SBT

