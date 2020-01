O Athletico renovou o contrato com o volante Erick, 22 anos, até 2025. O atleta é uma aposta do clube para o futuro e deve ganhar mais chances nesta temporada, principalmente se Bruno Guimarães for vendido. A informação foi divulgada pela rádio Banda B e confirmada pela Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

Em 2019, seu primeiro ano no Furacão, Erick jogou 29 partidas, sendo a maioria das partidas com o time de aspirantes no Estadual. No Brasileirão, ele fez 14 jogos – sete como titular e sete saindo da reserva. Ele marcou três gols.

Erick foi revelado pelo PSTC, de Cornélio Procópio. Mas pelo Operário, na conquista do título da Série C 2018, que o volante se destacou terminando a competição como artilheiro do time com quatro gols.

+ Mais do Furacão:

+ Entre ida ao Corinthians e renovação com o Athletico, Rony não viaja à Argentina

+ Athletico vai transmitir jogos do Paranaense em seus canais oficiais

+ Athletico recebe proposta maior do Benfica por Bruno Guimarães

+ Jogos do Athletico contra Racing e Boca terão transmissão na TV