O Benfica, de Portugal, aumentou a proposta pelo volante Bruno Guimarães, do Athletico. O clube português ofereceu os mesmos 20 milhões de euros (R$ 91,1 milhões, na cotação atual) e mais 10% em uma futura venda.



A nova investida dos encarnados foi enviada na última sexta-feira (10) ao Furacão, que vai avaliar os termos no início desta semana. A informação foi confirmada pelo próprio Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo, ao jornal O Jogo.



O Athletico, de acordo com a apuração da Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná, mantém a posição de ter um percentual maior, entre 20% e 30%, para a revenda do jogador de 22 anos dentro do mercado europeu. A direção também acredita que seja possível aumentar o valor em até mais cinco milhões de euros.



Dessa forma, a cúpula rubro-negra terá outra negativa e vai mandar uma contraproposta para o Benfica. O time português tende a aumentar a proposta e as negociações, aos poucos, irem avançando. Os encarnados também pretendem parcelar o valor.



Neste final de semana, o Benfica encaminhou o empréstimo do volante Gedson ao Tottenham, da Inglaterra, o que reforça o movimento para trazer o volante do Furacão. O atleta nem treinou nesta segunda-feira (13) e vai a Londres para assinar contrato de um ano e meio, com opção de compra em 50 milhões de euros.



Os concorrentes continuam monitorando as tratativas. O Atlético de Madrid, da Espanha, tinha a preferência e já desistiu do negócio nessa janela de transferência, enquanto o Arsenal, da Inglaterra, sinalizou interesse, mas não fez nenhuma oferta.



Bruno Guimarães está em Teresópolis com a seleção brasileira em preparação para a disputa do pré-olímpico. O torneio acontecerá na Colômbia, a partir do dia 19 de janeiro. O meio-campista, em entrevista coletiva, não quis se aprofundar sobre alguma transferência.



“Estou focado exclusivamente na seleção. É uma oportunidade única disputar um pré-olímpico desses. A Olimpíada está na porta, na cara, temos que focar ao máximo. Peço para meus empresários me contarem pouco. E o pouco que soube é que houve contato, mas não sei se vai continuar”, declarou.

