O atacante Felipe Vizeu, 22 anos, não deve mais vir para o Athletico. O jogador recebeu uma proposta do futebol russo e não se apresentou no CT do Caju nesta segunda-feira (6), como esperado pelo clube paranaense.

continua depois da publicidade

Uma proposta de um time da Rússia fez com que ele voltasse atrás no acordo com o Furacão, que estaria assinado. A Udinese, da Itália, detentora dos direitos sobre o atleta, confirmou o empréstimo do centroavante até o final do ano ao Furacão, na semana passada.

O Botafogo era o outro interessado. O salário do atleta é de R$ 270 mil mensais. Ele tem vínculo com o time italiano até junho de 2023.

Sem Vizeu, e o Athletico volta ao mercado atrás de um atacante de referência. Marco Ruben, antigo camisa 9, voltou para o Rosário Central, da Argentina, assim como Thonny Anderson, que pertence ao Grêmio e pode ser vendido ao RB Bragantino.



+ Mais do Furacão:

+ Athletico inicia temporada e tem duas novidades no elenco; confira!

+ Athletico fecha com Felipe Vizeu, ex-Flamengo

+ Athletico encara Boca e Racing em torneio amistoso na Argentina

+ Athletico negocia com atacante do Palmeiras