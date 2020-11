Torcedores do Athletico protestaram contra o time na noite desta segunda-feira (2), na Arena da Baixada. A equipe não vence há dez jogos na temporada e ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão.

No feriado do Dia de Finados, foram acesas velas e penduradas faixas com os dizeres “time morto” em frente ao estádio. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Protesto em frente à Arena. pic.twitter.com/r2Y0YxKZ4y — Irônicos da Baixada (@ironicosbaixada) November 3, 2020

A situação é realmente preocupante. Além da sequência sem vencer, o clube fechou o primeiro turno da Série A na 19ª colocação, com 16 pontos – e um jogo atrasado. Em 2011, quando foi rebaixado à Série B, por exemplo, o Furacão somava 18 pontos. No domingo (1), o time foi derrotado pelo Sport, no Recife.

Na próxima quarta-feira (4), a equipe tenta reverter a desvantagem na Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã. Na semana passada, em casa, derrota pelo placar mínimo.

Já na Libertadores, o Athletico vai encarar o River Plate, atual vice-campeão, nas oitavas de final. O primeiro jogo, na Arena, está marcado para 24 de novembro.

