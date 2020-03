O time de aspirantes do Athletico terá o reforço dos atacantes Jajá e Pedrinho para o clássico contra o Coritiba, neste domingo (15), às 16h, no Couto Pereira.

O técnico Eduardo Barros passou a semana preparando a equipe para o clássico e a tendência é que a equipe alternativa entre em campo, mesmo após a suspensão dos jogos da Libertadores por conta da pandemia do coronavírus.

Jajá e Pedrinho estavam com o time principal no Chile. Jajá até entrou na derrota para o Colo-Colo por 1 a 0. Pedrinho, que é artilheiro do Estadual com seis gols, ficou no banco de reservas. Além deles, Abner e Christian também devem jogar.

Existe a possibilidade de alguns reservas com menos ritmo, como Khellven e Lucas Halter, também serem cedidos ao time de aspirante para o Atletiba.

Por outro lado, o time principal deve jogar a fase final do Paranaense enquanto a Libertadores for mantida suspensa. Isso se o Estadual também não for paralisado por causa do coronavírus. A última rodada já será realizada com portões fechados.

O provável Athletico terá: Gabriel; Khellven, Pedrão, Luan Patrick e Abner; Léo Gomes, Christian e Denner; Jajá, Pedrinho e Vinicius Mingotti.

