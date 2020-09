O Athletico pode ter o reforço do zagueiro Thiago Heleno e do meia-atacante Nikão para a partida contra o Vasco, que acontece domingo (6), ás 18h, em São Januário. Os dois treinaram normalmente nesta quinta-feira (3) e, com isso, devem ficar à disposição do técnico Eduardo Barros.

publicidade

A última vez que os atletas entraram em campo foi na derrota do Furacão por 1×0 para o Palmeiras, ainda pela quarta rodada, no dia 19 de agosto. Thiago Heleno teve um desconforto na coxa esquerda, enquanto Nikão apresentou dores na coxa direita. Até por isso, os dois desfalcaram a equipe nos três jogos seguintes.

A volta do camisa 11, aliás, é comemorada pelos próprios companheiros. Após o empate em 1×1 do Rubro-Negro com o Red Bull Bragantino, o atacante Geuvânio elogiou a possível volta do jogador.

“O elenco é muito qualificado, tem jogadores muito importantes, o Nikão está recuperando agora e todos estão trabalhando para dar o seu melhor”, disse ele, em entrevista coletiva.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

publicidade

Eduardo Barros ainda terá mais dois treinamentos antes da viagem para o Rio de Janeiro. Período para que ele possa testar e trabalhar a formação da equipe, que já não vence há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

+ Mais do Furacão:

+ Erick retorna pra ocupar titularidade no Athletico

+ Eduardo Barros vê Athletico mais agressivo e projeta evolução

+ Brasileirão volta a derrubar técnicos de forma constante. Veja quem já caiu

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?