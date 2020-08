Pressionado, o Athletico encara o São Paulo, nesta quarta-feira (26), às 19h, no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta dos jogos dos dois times pela Libertadores no próximo mês.

publicidade

O Furacão vem de três derrotas seguidas para Santos, fora de casa, e Palmeiras e Fluminense, na Arena da Baixada. Além dos resultados, o time atuou mal, o que pressiona o técnico Dorival Júnior. O treinador não comandou o time em nenhum dos jogos após testar positivo para coronavírus. Com quadro assintomático, ele ficou dez dias isolado e retorna ao banco de reservas contra o São Paulo.

O problema para Dorival são as baixas. O zagueiro Aguilar, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Vitinho não foram relacionados. O lateral Jonathan, o zagueiro Thiago Heleno e os atacantes Nikão e Carlos Eduardo, que não atuaram na derrota para o Fluminense, também seguem fora. Nikão e Thiago Heleno estão lesionados, mas o clube não divulgou o motivo das baixas dos demais atletas.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O principal reforço rubro-negro é o atacante Guilherme Bissoli, que pode estrear no Brasileirão justamente contra o clube que o revelou. O camisa 9 está recuperado de um edema na coxa sofrido nas finais do Paranaense. Walter, que estreou contra o Fluminense, também segue na lista.

publicidade

Do lado do São Paulo, Fernando Diniz aliviou a pressão após vencer o Sport na última rodada. Ele não poderá contar com Paulinho Bóia, Walce e Rojas, todos no departamento médico. A tendência é que ele repita a escalação.

Transmissão

O jogo não terá transmissão de nenhum canal de televisão ou streaming nacional. A Tribuna acompanha em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão

11ª rodada

São Paulo x Athletico

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno, Luciano e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Athletico: Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvânio, Pedrinho e Bissoli (Mingotti). Técnico: Dorival Júnior.

Local: Morumbi (São Paulo-SP)

Horário: 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ).

+ Mais do Furacão:

+ São Paulo x Athletico será mais um jogo “no escuro”

+ Em momento instável da defesa, Pedro Henrique busca espaço

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?