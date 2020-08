O jogo entre São Paulo e Athletico, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, ficará “no escuro” para a torcida. O duelo desta quarta-feira (26), às 19h, no Morumbi, não tem transmissão de televisão programada em rede aberta ou fechada, uma vez que os dois clubes assinaram com emissoras diferentes, e também não está no pay-per-view (PPV), com quem o Furacão não tem contrato.

É importante lembrar que São Paulo x Athletico poderia ser transmitido na TV aberta (ou de graça internet) pela Globo, que detém os direitos de ambos os clubes nessa mídia, mas o duelo não acontece no horário tradicional. Às 21h30 será transmitido Corinthians x Fortaleza.

Jogo contra o São Paulo será transmitido para o exterior

No escuro para o Brasil, São Paulo x Athletico será exibido no exterior. Os direitos internacionais do campeonato foram vendidos por todos os time das Séries A e B para a empresa Global Sports Rights Management (GSRM), que controla todas mídias até 2023: TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet e OTT/streaming.

Já o consórcio Zeus Sports Marketing/Stats Perform garantiu os direitos internacionais para streaming for betting (transmissão para sites de apostas).

Apesar de oficialmente o jogo só estar disponível para fora do Brasil, dificilmente o sinal não será pirateado. Isso já aconteceu na primeira rodada, contra o Fortaleza, e também contra o Fluminense, no último sábado (22).

A briga envolvendo MP 984 segue forte

O Rubro-Negro é o único time da Série A que não negociou os direitos de PPV com a Globo, dona do canal Premiere. A partir da edição da Medida Provisória 984, que concede aos clubes mandantes o direitos de decidir sobre as transmissões de um evento esportivo, o Athletico pretendia exibir seus jogos em casa no Brasileirão.

Mas a Globo endureceu o jogo na Justiça para impedir as transmissões. O Furacão ainda tentará autorização para mostrar mais partidas até o fim da validade da MP, em meados de outubro. Na segunda rodada, contra o Goiás, o Furacão Play fez a transmissão protegido por mandado de segurança.

