O Athletico viajou para encarar o São Paulo, na quarta-feira (26), às 19h, no Morumbi, com novidades e desfalques na lista dos relacionados. O jogo será pela 11ª rodada, já que foi adiantado por conta dos jogos dos dois times pela Libertadores. O duelo marcará o retorno do técnico Dorival Júnior, que testou negativo para o coronavírus após 10 dias de isolamento.

TABELA: veja a classificação completa do Brasileirão

O principal reforço rubro-negro é o atacante Guilherme Bissoli, que pode estrear no Brasileirão justamente contra o clube que o revelou. O camisa 9 está recuperado de um edema na coxa sofrido nas finais do Paranaense.

Outra novidade é o volante colombiano José Alvarado, de 21 anos, contratado recentemente. Walter, que estreou contra o Fluminense, também segue na lista.

Quem está fora do jogo são o zagueiro Aguilar, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Vitinho. O lateral Jonathan, o zagueiro Thiago Heleno e os atacantes Nikão e Carlos Eduardo, que não atuaram na derrota para o Fluminense, seguem fora. Nikão e Thiago Heleno estão lesionados, mas o clube não divulgou o motivo das baixas dos demais atletas.

Provável escalação do Athletico para enfrentar o São Paulo

Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvânio, Pedrinho e Bissoli (Mingotti).

Jaime Alvarado é relacionado pela primeira vez. Foto: Fabio Wosniak/Athletico.

+ Mais do Furacão:

+ Há dois anos, Athletico não perdia duas partidas seguidas na Arena

+ Em momento instável da defesa, Pedro Henrique busca espaço no Athletico

+ Paulo André garante que Athletico está reconstruindo equipe campeã

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?