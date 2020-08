Com o técnico Dorival Júnior ainda afastado do time, por causa da Covid-19, o diretor Paulo André foi quem concedeu entrevista coletiva após o revés do Athletico contra o Fluminense. O Furacão foi batido por 1 a 0, na Arena, terceira derrota seguida no Brasileirão.

Na entrevista com perguntas enviadas pelos repórteres, e feitas pela assessoria do clube, o treinador comentou a situação do Furacão na competição. O Rubro-Negro largou com duas vitórias (Fortaleza e Goiás) e, na sequência, foi batido três vezes (Santos, Palmeiras e Fluminense).

Athletico está reconstruindo equipe que foi campeã em 2019

“A gente vem reconstruindo a equipe, perdemos jogadores não só no final do ano, mas no início do primeiro trimestre e sabíamos que não há jogadores no mercado com as mesmas características. Estamos apostando em jovens com pouco experiência. E isso demanda mais tempo”, analisou Paulo André.

Sobre o ataque, comentou: “É talvez o setor que a gente mais tenha perdido atletas, o Rony, Marco Ruben e Marcelo. Temos agora Vitinho, Pedrinho, Bissoli. Nós temos a certeza que temos jogadores de qualidade, mas eles precisam de tempo. Temos o Marquinhos e Carlos Eduardo, que são jogadores que vieram para assumir a responsabilidade e conseguir nos dar segurança, mas neste momento eles talvez tenham sentido a adaptação ao clube, ao sistema, mas temos que apoiá-los para que eles voltem a nos ajudar em breve”.

Para Paulo André, equipe precisa de tempo para evoluir

“É cedo, um começo de trabalho. Precismos manter e assegurar sistema de jogo do Athletico. Hoje [contra o Fluminense] foi muito melhor do que quarta-feira [Palmeiras]. Esses jogos de quarta e domingo é muito difícil de julgar a comissão técnica”, avaliou Paulo André.

Dorival Júnior foi afastado do trabalho no Athletico após contrair o coronavírus. Quem assumiu foi o filho do treinador, Lucas Silvestre, que também acabou sendo excluído da programação ao ter ter teste positivo para a Covid-19.

Brasileirão 2020: Athletico x Fluminense – as informações do jogo no tempo real

“Acho que a presença do técnico é fundamental, passa liderança. Ele tem experiência e tem um percepção, pode dar uma palavra, fazer um ajuste”, comentou o cartola.

