Os três maiores salários do Athletico são de atletas emprestados. São eles, nesta ordem: o volante Richard, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Carlos Eduardo.

A informação foi publicada pelo site especializado em gerenciamento BR Contracts. Nesta terça-feira (4), a página da plataforma no Twitter está divulgando o top-3 de salários dos clubes do Brasileirão.

Segundo o BR Contracts, a soma dos três salários atleticanos, contando apenas CLT (registro na carteira de trabalho) equivale a R$ 695 mil. Os valores não são especificados por atleta, mas o Furacão paga integralmente os salários, apesar dos três estarem emprestados.

O volante Richard, de 26 anos, chegou em julho, por empréstimo do Corinthians até o final de 2021, em uma transação que girou cerca de R$ 3 milhões pagos pelo Athletico.

Já Marquinhos Gabriel, de 29 anos, veio por empréstimo do Cruzeiro até o final desta temporada. Por último, Carlos Eduardo, 23 anos, veio do Palmeiras por empréstimo de três anos, com opção de compra. O Furacão ainda adquiriu 20% dos direitos do atacante na transação por R$ 4,9 milhões.

