O Athletico encara o São Paulo, neste domingo (10), às 16h, no Morumbi, buscando retornar ao G6 do Campeonato Brasileiro. Depois de empatar em 1×1 com o Cruzeiro, na Arena da Baixada, na rodada passada, o Furacão perdeu a posição para o Corinthians, mas pode recuperá-la e ainda sonhar até com a quinta posição na tabela, que é ocupada, atualmente, pelo tricolor paulista. O duelo terá transmissão ao vivo pela RPC e também no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Com 52 pontos, o São Paulo está cinco pontos à frente do Rubro-Negro. Ou seja, um triunfo fora de casa pode fazer o time atleticano sonhar até com um algo a mais na competição. E o fato de jogar longe da sua torcida pode até ser um diferencial para o Athletico.

Há dois meses o Furacão não perde mais como visitante. Foram dua vitórias e quatro empates, sem contar o 2×1 sobre o Internacional, na final da Copa do Brasil, neste período. Ou seja atuar no Morumbi não assusta.

Além disso, o duelo marcará o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Furacão, mas agora como adversário. Será a primeira vez que o ex-treinador rubro-negro irá enfrentar o ex-clube no banco de reservas. Isto poderia ter acontecido no primeiro turno, quando o Athletico recebeu o Fluminense, na Arena, e venceu por 3×0. Só que, na ocasião, em 2 de junho, o técnico estava suspenso e não ficou à beira do gramado.

Agora, ficarão frente a frente, com um ‘favoritismo’ para o Furacão, que é comandado por Eduardo Barros, ex-auxiliar de Diniz, que vive uma fase um tanto conturbada no São Paulo. Nos últimos três jogos, foram uma vitória e duas derrotas, para Palmeiras e Fluminense, com atuações muito abaixo do esperado.

Para voltar para casa com os três pontos, o Rubro-Negro terá mudanças na escalação. Sem o zagueiro Léo Pereira e o atacante Marco Ruben, suspensos, e os meias Bruno Guimarães e Léo Cittadini, lesionados, o interino Eduardo Barros deve ter Pedro Henrique na defesa, Camacho e Thonny Anderson no meio e Marcelo Cirino no ataque.

Depois da partida, o goleiro Santos se apresenta à seleção brasileira para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. O arqueiro foi convocado para o lugar de Ederson, do Manchester City, que foi cortado por lesão.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 32ª rodada

SÃO PAULO x ATHLETICO

São Paulo

Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo.

Técnico: Fernando Diniz

Athletico

Santos; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Thonny Anderson; Nikão, Rony e Marcelo Cirino.

Técnico: Eduardo Barros

Local: Morumbi (São Paulo-SP)

Horário: 16h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)