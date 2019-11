O Athletico terá uma série de desfalques para a partida contra o São Paulo, que acontece no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi. No total, o técnico Eduardo Barros terá sete desfalques, quatro deles em relação ao empate em 0x0 com o Cruzeiro, que aconteceu na última quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

O zagueiro Léo Pereira e o atacante Marco Ruben receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão. Já os meias Bruno Guimarães e Léo Cittadini se lesionaram contra a Raposa e foram vetados pelo departamento médico. Ambos sofreram lesões no ligamento do tornozelo.

Na defesa, a tendência é que Pedro Henrique fique com a vaga, enquanto no meio-campo Camacho e Tonny Anderson devem ser as novidades, com Marcelo Cirino fechando o trio de atacantes. Outra opção seria a entrada de Lucho González no meio, com Thonny Anderson atuando mais avançado.

Além dos três, o lateral-esquerdo Adriano, com uma lesão na coxa, o lateral-direito Jonathan, com um edema no joelho, e o zagueiro Lucas Halter, se recuperando de uma lesão muscular, seguem de fora da equipe.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Desta forma, o Furacão deve ir a campo contra o São Paulo com: Santos; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Thonny Anderson; Nikão, Rony e Marcelo Cirino.

+ Mais do Furacão:

+ Interino, Eduardo Barros ganha “chance da vida”

+ Madson admite que elenco lamentou saída de Tiago Nunes