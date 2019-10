Depois de comemorar a vitória por 2×1 em cima do Bahia, no último sábado (5), o goleiro Santos, do Athletico, passa a mirar na seleção brasileira. Ele já está em Singapura, onde a seleção brasileira disputa dois amistosos, contra Senegal, na quinta-feira (10) e diante da Nigéria, no domingo (13) As duas partidas serão disputadas no estádio Nacional de Singapura e às 9h, no horário de Brasília.

É a primeira vez que o goleiro é convocado, o que faz do momento pra lá de especial na sua carreira. “Todos que estão indo pela primeira vez devem estar sentindo a mesma coisa. Estou bastante ansioso e feliz. Espero fazer um bom trabalho e ser lembrado outras vezes também”, disse o goleiro ao site do clube.

O jogador diz que apesar da ansiedade, o segredo do sucesso é manter a mesma pegada que ele vem tendo no Furacão. “Vou fazer o que tenho feito no clube e procurar contribuir da melhora maneira possível para que eu possa voltar outras vezes”.

Quem também vai desfalcar o Athletico nos próximos dias é o volante Bruno Guimarães, que foi convocado pelo técnico André Jardine para defender a seleção olímpica em dois amistosos em Recife.Também é a primeira vez que a revelação do Furacão é chamada.

O primeiro jogo da Sub-23 é na quinta (10), contra a Venezuela, às 21h30. A segunda partida, contra o Japão, está agendada para a segunda (14), às 16h. Os dois compromissos serão disputados na Arena Pernambuco.

