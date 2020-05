O Athletico está implementando um novo modelo de associação aos seus torcedores. O plano traria novas opções para os rubro-negros. No site do próprio clube as novidades foram divulgadas.

No entanto, em seguida, as apresentações foram excluídas e o Rubro-Negro declarou, via assessoria de imprensa, que as novas modalidades não estão “100% fechadas”.

Em nota oficial, o Athletico disse que os planos revelados não são verdadeiros e que tudo foi “obra de “hackers” para criar dificuldades ao Furacão! Os “planos” divulgados não são válidos e jamais foram pensados como alternativas para mudança”.

“Em breve, novas opções de planos de Sócio serão oferecidas aos athleticanos. Porém, por enquanto, não há alteração nas modalidades e valores do Sócio Furacão”, diz outro trecho da nota.

Planos

Uma das novidades seria o plano chamado Red (vermelho, em inglês), que garante acesso a todos os jogos do Furacão, por R$ 99 mensais, nas curvas superiores e atrás dos gols da Arena da Baixada.

O clube tinha ainda um plano Digital, por apenas R$ 9,90, em que o torcedor tem prioridade na compra de ingressos. No entanto, não há a informação de qual será o preço das entradas.

O Furacão manteve ainda o formato normalmente praticado de associação, que garante ingresso para todas as partidas, por R$ 149,90, para os setores Getúlio Vargas e Brasílio Itiberê.

Outro trunfo do clube para captar torcedores fieis é o Furacão Play, o canal por streaming do clube. O Athletico já encampou transmissões próprias e aposta no crescimento da modalidade.

Confira os planos e valores:

