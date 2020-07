Presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia defende o retorno imediato do Campeonato Paranaense. A competição está paralisada desde 15 de março, logo após o fim da primeira fase, por causa da pandemia de coronavírus.



“Temos hoje os principais estados já liberados para a retomada do futebol em jogos nos estádios. O risco de contaminação e com os testes semanais, protegemos muito mais nossos atletas e comissões técnicas do que com o isolamento total em suas casas”, argumentou, em entrevista por WhatsApp à Gazeta do Povo.



Petraglia também cita o retorno próximo de competições nacionais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, programados para voltar dias 8 e 29 de agosto, respectivamente, como elemento que reforça a necessidade de retorno do Estadual.

“Precisamos concluir o Paranaense antes destas datas, por compromissos comerciais, e nos prepararmos para aquelas competições [nacionais]. Os prejuízos financeiros e de performance serão enormes caso Curitiba não nos aprove as partidas sem público”, prosseguiu.

Na região Sul do país, apenas Santa Catarina já retomou seu campeonato. A bola já voltou a rolar também no Rio de Janeiro e tem previsão de retorno ainda neste mês em São Paulo e Minas Gerais.

No Paraná, por sua vez, o governo estadual e a Secretaria de Saúde afirmaram, nesta semana, que ainda não há previsão de retorno do Paranaense. De acordo com a Secretaria, a retomada está em pauta, mas a situação atual da pandemia no estado não permite pensar em uma volta imediata.

Casos positivos no Athletico

Desde a volta dos treinamentos no CT do Caju, o Athletico registrou 14 casos de coronavírus entre seus profissionais, tendo sido seis deles diagnosticados nesta semana. Segundo Petraglia, este cenário não é um impeditivo para a volta dos jogos.



“Os testes rápidos têm um alto índice de não se confirmarem no teste definitivo”, argumenta “Vejam o caso dos oito atletas que no teste rápido testaram positivo, no teste definitivo todos os oito foram falso positivos”, revela.



“Temos um grupo de 38 atletas, com o sub-23 e o time principal, não há nenhum perigo e risco. Nossos protocolos são os mais rígidos possíveis. Agora ainda mais, seguiremos também instruções e protocolos da CBF que abrangem todas as técnicas conhecidas no mundo do futebol”, complementa.

Pedido de ajuda

Petraglia, por fim, também comentou as críticas que recebeu quando disse que o Athletico precisa da ajuda de seu torcedor neste momento sem jogos.



O clube divulgou carta aos sócios pedindo “paciência, sacrifício e dedicação” dos associados.



“Precisam vocês [imprensa] ajudar a que volte o futebol sem riscos, quando eu disse que o Athletico precisava de apoio da sua torcida fomos criticados, já estamos há cinco meses sem atividades e receitas, se abrirão buracos enormes no caixa que levaremos tempo para repormos”, finalizou.

