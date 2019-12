O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, cogita uma parceria com o Benfica em uma eventual negócio pelo volante Bruno Guimarães. O jogador de 22 anos é um dos principais alvos do clube encarnado para a janela de inverno europeu, que se abre no próximo dia 1º de janeiro.

continua depois da publicidade

“O Benfica é um grande clube e tradicionalmente revendedor, podíamos até estabelecer uma parceria”, disse Petraglia, em entrevista do jornal português O Jogo.

“Historicamente, o Benfica vende jogadores de qualidade por valores elevados, por isso admitimos, em caso de negócio, vender parte do passe e manter outra para esperar uma futura venda”, completou o dirigente.

O Furacão, que tem contrato com o atleta até 2023, tem 70% dos direitos econômicos — o restante pertence ao Audax Osasco.

Destaque do Rubro-Negro nas duas últimas temporadas, Bruno Guimarães é especulado em times europeus desde a conquista da Copa Sul-Americana, em 2018. O interesse só aumentou após o título da Copa do Brasil e o bom desempenho no Brasileirão, que garantiu ao volante uma vaga entre os melhores do campeonato.

Em junho de 2019, o Atlético de Madrid pagou uma quantia não revelada ao Athletico para ter o direito de preferência pelo meio-campista na próxima janela. Porém, como prioriza contratar um atacante, o clube espanhol não deve exercer a cláusula em janeiro.

O Benfica, então, aparece como o favorito para ficar com a joia atleticana. De acordo com Petraglia, porém, ainda não há oferta oficial.

“Oferta do Benfica? Não recebemos até agora nenhuma oferta. Não temos conhecimento de nada”, garantiu o dirigente. “Estamos a aguardar pela abertura da janela de transferências de janeiro, vamos falar com o Atlético de Madrid e depois veremos a situação do jogador”, concluiu.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico contrata Dorival Júnior como treinador

+ Athletico reforça time de aspirantes pro Paranaense 2020

+ Atlético de Madrid desiste de compra e futuro de Bruno Guimarães fica indefinido