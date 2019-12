Antes dado como certo no Atlético de Madrid, o volante Bruno Guimarães agora tem o futuro incerto. O Athletico não se opõe em negociar o camisa 39, pelo contrário. Internamente, a saída é vista como inevitável. Porém, o cenário que parecia certeiro já está fora de cogitação.

O clube espanhol, que pagou pela preferência de Bruno na ocasião da compra do lateral-esquerdo Renan Lodi, em junho, desistiu de pagar os 30 milhões de euros combinados pelo meio-campista. Com a lesão de Diego Costa, os Colchoneros vão priorizar a compra de um atacante, com prioridade para Edinson Cavani, do PSG, da França.

E como os valores da negociação, somado ao salário do uruguaio, são altos, a chegada de Bruno Guimarães comprometeria o fair play financeiro que o time precisa obedecer.

Benfica tem interesse

Com isso, outras possibilidades vão se abrindo, mas menos atrativas para o Furacão. Agora, é o português Benfica quem aparece como principal interessado no atleta. A imprensa local aponta que a equipe de Lisboa ofereceria pelo menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões) para fechar o negócio. A maior compra da história dos Encarnados foi de 22 milhões de euros (pelo mexicano Rául Jiménez, em 2015).

+ No podcast especial de Natal, a mente inquieta de Tusquinha

A diretoria do Rubro-Negro, no entanto, espera a abertura da janela de transferências, que acontece na próxima quarta-feira (1º) e o aquecimento do mercado para definir a situação. O clube quer, além de uma proposta na casa de 20 milhões de euros, bônus por produtividade, e permanecer com uma porcentagem dos direitos econômicos para uma futura transferência.

Oficialmente, o diretor de futebol do Athletico, Paulo André, nega que o volante esteja à venda. Mas não descarta aceitar “uma boa proposta”.

“Sei que há diversas sondagens de clubes europeus, mas o Athletico Paranaense não tem o jogador à venda. Oficialmente, não há nada do Benfica nem do Porto, pelo menos que eu saiba. Se o Bruno Guimarães é intransferível? Não. Se aparecer uma boa proposta vamos sentar e falar sobre isso”, declarou o dirigente ao jornal português Record.

Para o exterior, a multa rescisória do atleta de 22 anos é de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 180 milhões. Já para clubes brasileiros a multa é de 18 milhões de euros (R$ 81 milhões). O Flamengo já surgiu como interessado no volante, porém a vontade de Bruno Guimarães é atuar no futebol europeu.

O Furacão comprou 70% dos direitos do jogador por R$ 800 mil em 2018. A porcentagem restante pertence ao Audax Osasco, clube que formou o volante.

