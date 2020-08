Adversário do Athletico na fase de grupos da Libertadores, o Peñarol, do Uruguai, pode mandar seus jogos no Beira-Rio, em Porto Alegre. A escolha do clube aurinegro se deve por conta da pandemia do coronavírus, uma vez que o governo uruguaio ainda não liberou a prática de esportes no país.

Como a última quinta-feira (20) foi o prazo para que os clubes comunicasse a Conmebol para mudanças de estádio, o Peñarol se antecipou. Caso até a volta do torneio, que acontece no mês que vem, o governo libere as partidas, a equipe continuará jogando no Campeón Del Siglo.

🚨 Peñarol comunicó a la @CONMEBOL que utilizará el Beira Río del Inter de Porto Alegre para jugar como local en la Libertadores si el gobierno uruguayo no habilita el protocolo sanitario. Fue influyente la opinión de Forlan quien conoce el escenario por su pasado como jugador. pic.twitter.com/bhoI8pGcIL — Gonzalo Ronchi (@GonzaloRonchi) August 20, 2020

Atual técnico do time, o ex-atacante Diego Forlán foi decisivo para a escolha. Ele atuou no Internacional entre 2012 e 2013 e conhece a estrutura do estádio.

O Furacão venceu o Peñarol antes da paralisação da Libertadores por 1×0, na Arena. O compromisso do segundo turno está marcado para o dia 20 de outubro. O duelo fecha a primeira fase do torneio.

