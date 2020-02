O Athletico acertou com o zagueiro Pedrão, 22 anos, para a sequência da temporada. O defensor chega por empréstimo com vínculo até o final do ano. Revelado pelo Água Santa-SP, o atleta atuou no ano passado pelo América-MG na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2019, pelo Coelho, Pedrão jogou apenas nove partidas. Por conta de uma lesão na coxa, o zagueiro desfalcou o clube mineiro na reta final da Segundona.

No Furacão, o defensor terá a concorrência de Thiago Heleno, Lucas Halter, Robson Bambu e Zé Ivaldo no time principal. Caso o zagueiro atue na equipe de aspirantes, ele terá que disputar a vaga com Danilo Boza, Luan Patrick, Wálber e Wesley.

