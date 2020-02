Um dos destaques do Athletico na Copa São Paulo e atualmente no time de aspirantes que disputa o Campeonato Paranaense, o atacante Jajá foi comprado em definitivo pelo Furacão.

O jogador, de 18 anos, estava emprestado pelo Novorizontino ao Rubro-Negro até maio deste ano. Agora, o vínculo com o time atleticano vai até fevereiro de 2024.

Além disso, o Athletico comprou 70% dos direitos econômicos de Jajá, com a equipe paulista ficando com os 30% restantes. Internamente, o atleta é visto como uma jovem promessa com futuro potencial.

No ano passado, pelo sub-20 do Furacão, Jajá marcou 14 gols em 24 jogos. Neste ano, na Copa São Paulo, balançou as redes quatro vezes em sete partidas. As boas atuações fizeram com que ele voltasse do torneio diretamente para os aspirantes, para a disputa do Estadual.

Sob o comando do técnico Eduardo Barros, disputou cinco partidas – em todas veio do banco -, marcando um gol, na goleada por 4×1 sobre o Londrina, na Arena da Baixada.

+ Mais do Furacão:

+ Sete pontos para entender a reviravolta na novela entre Rony, Athletico e Palmeiras

+ Athletico inscreve filho de Paulo Rink no Campeonato Paranaense