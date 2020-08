Após deixar o jogo contra o Palmeiras sentido uma lesão na coxa direita, o meia Nikão será reavaliado no Athletico para o confronto contra o Fluminense, sábado (22), na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Brasileirão.

publicidade

O jogador passou por exames médicos e aguarda os resultados. No duelo contra o time paulista, ele foi substituído por Geuvânio ainda no primeiro tempo. Ainda após a derrota para os paulistas na Baixada, o auxiliar-técnico Lucas Silvestre comentou a importância de Nikão para a equipe.

“Nikão é um jogador fundamental, dá sustentação, tem uma liderança técnica, fez muita falta. Faria falta em qualquer equipe do Brasil”, disse o filho de Dorival Júnior, que vem substituindo o pai no banco do Furacão. Dorival está de quarentena após testar positivo para o coronavírus.

Após um bom início na Série A, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Furacão vem de duas derrotas consecutivas. Antes de perder para o Palmeiras, havia sido derrotado pelo Santos por 3×1, na Vila Belmiro.

+ Mais do Furacão:

+ Wellington admite incômodo, mas diz que Athletico não jogou mal em derrotas

+ Silvestre lamenta falhas do Athletico e dispara contra arbitragem

+ Athletico derruba transmissão de jogo contra o Palmeiras

+ Athletico lança campanha para ajudar ex-jogador em cirurgia

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?