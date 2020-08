O meia Nikão fez um desabafo, na tarde desta quinta-feira (6), após sofrer ofensas racistas nas redes sociais.

O jogador do Athletico marcou o segundo gol da vitória por 2×1 no clássico diante do Coritiba, na última quarta-feira (05), que sacramentou o título de tricampeão paranaense em pleno Couto Pereira.

“É inacreditável e de uma mediocridade sem tamanho o tipo de coisa que leio a cada instante nas redes sociais”, desabafou, em sua conta no Instagram.

“Nós, pretos, não somos julgados pelo nosso desempenho, mas pela cor da nossa pele. Enquanto tratarem racismo como ‘injúria racial’ vamos continuar nessa. É crime. Tem que ser julgado e condenado, não tem outra opção”, prosseguiu.

Junto ao texto, o atleta compartilhou uma imagem sua com a camisa do Furacão e também imagens dos comentários racistas que sofreu na internet.

Esta não é a primeira vez que Nikão utiliza as redes sociais para desabafar após episódios de racismo.

Em maio de 2019, quando o Athletico venceu por 1×0 o River Plate pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, torcedores argentinos também publicaram ofensas racistas ao atleta.

Em 2017, ele já havia passado por situação semelhante no Paraguai, contra o Deportivo Capiatá, pela fase eliminatória da Libertadores.

