O atacante argentino Braian Romero deixou o Athletico com apenas três gols marcados em 24 partidas. Apesar de vitoriosa, coroada com o título da Copa do Brasil, a rápida passagem do atacante pelo CT do Caju não deixará saudades nos torcedores.

No entanto, o jogador pode dizer que encerrou com chave de ouro seu período no Furacão. Em seu Instagram pessoal, Romero postou, nesta sexta-feira (27), uma foto da lenda Diego Maradona segurando sua camisa no Rubro-Negro, um presente de natal atrasado.

“Ela (a camiseta) chegou a Deus”, comemorou o avante, que pertence ao Independiente, da Argentina.

Foto: Reprodução/Instagram

