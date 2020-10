O Athletico vai enfrentar o River Plate pelas oitavas de final da Libertadores. A partida foi definida por meio de sorteio realizado na tarde desta sexta-feira (23), na sede da Conmebol.

Por ter terminado em segundo lugar no Grupo C, o Furacão fará o primeiro jogo em casa e decidirá o duelo fora. Os jogos de ida acontecerão entre os dias 24 e 26 de novembro e a volta entre 1 e 3 de dezembro.

😍🏆 Confrontos definidos! Assim ficaram as chaves da #Libertadores 2020! Quem é o favorito pela #GloriaEterna? pic.twitter.com/CvhLrGCypp — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2020

O Rubro-Negro era líder do grupo até os minutos finais, quando perdeu por 3×2 para o Peñarol, no Uruguai, e o Jorge Wilstermann venceu o Colo-Colo, do Chile, por 1×0, ficando no pote dos segundos colocados.

Veja os jogos*:

Grêmio x Guaraní (PAR)

Independiente Del Valle (EQU) x Nacional (URU)

Delfín (EQU) x Palmeiras

Internacional x Boca Juniors (ARG)

Racing (ARG) x Flamengo

Libertad (PAR) x Jorge Wilstermann (BOL)

Athletico x River Plate (ARG)

LDU (EQU) x Santos

*Os times à direita farão o segundo jogo em casa

