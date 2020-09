Eleito o melhor jogador do Athletico na vitória sobre o Colo-Colo por 2×0, pela Libertadores, o meia Léo Cittadini afirmou que a confiança da equipe retornou após três vitórias seguidas, assim como o padrão de jogo vencedor do ano passado.

Antes de vencer o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, Jorge Wilstermann e Colo-Colo, pela Libertadores, o Furacão vinha de uma sequência de sete jogos sem vitórias e fazendo atuações abaixo do esperado.

“Tivemos uma sequência ruim que nos tirou um pouco da confiança, mas conseguimos, entre nós, focar para que logo retomássemos o caminho das vitórias. E é isso que está acontecendo. A confiança está voltando e estamos voltando a ter o padrão do ano passado”, declarou em entrevista ao canal Fox Sports após o jogo.

Diante dos chilenos, o Rubro-Negro começou a partida pressionando a saída de bola do adversário e controlando a posse. A estratégia deu resultado logo aos cinco minutos, com o gol contra de Campos de cabeça, após cobrança de escanteio. Depois, com outro gol contra, agora de Suazo, o time conseguiu uma vitória tranquila.

Cittadini ainda comemorou a liderança isolado do Grupo C e pediu que a equipe siga focada para os outros duelos como na partida desta noite.

“É manter o espírito que foi neste jogo, desde o início pressionamos em casa, como tem que ser. Conseguimos uma grande vantagem, a liderança do grupo. Sabíamos da importância deste jogo para a liderança. Agora, é manter esse foco e essa pegada para confirmamos a classificação”, completou.

Em busca de confirmar a classificação às oitavas, o Athletico volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira (29), às 21h30, diante do Jorge Wilstermann, da Bolívia, novamente na Arena da Baixada. Antes, tem o Bahia, no sábado (26), às 19h, também em Curitiba, pelo Brasileirão.

