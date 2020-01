Os amistosos do Athletico no Torneio de Verão, que será disputado nesta semana em San Juan, interior da Argentina, terão transmissão da TNT. O Furacão fará dois jogos, ambos no Estádio del Bicentenário . O primeiro é contra o Racing, nesta quarta-feira (15), às 22h. O segundo é diante do Boca Juniors, domingo (19), também às 22h.

Além das três equipes, participarão os argentinos San Lorenzo, Huracán, Talleres e o peruano Universitario.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.aefutbol.com.

Serão os primeiros jogos com o técnico Dorival Junior no comando. O Rubro-Negro estreia na temporada no dia 15 de fevereiro diante do Flamengo, no duelo pela Supercopa, em Brasília, que opõe o campeão da Copa do Brasil e o do Brasileirão.

Existe também a possibilidade da equipe principal jogar algumas partidas do Estadual para ganhar ritmo. Porém, o Paranaense seguirá sendo jogado prioritariamente pelo grupo de aspirantes.

Na Libertadores, a largada será contra o Peñarol no dia 3 de março, às 21h30, na Arena. Além do conjunto uruguaio, estão no grupo C o chileno Colo-Colo e o boliviano Jorge Wilstermann.

