Na ultima bateria de testes de coronavírus antes da volta aos gramados, o Athletico teve dois positivos em sua delegação: um jogador e um membro da comissão técnica. O clube não revelou a identidade dos infectados. Todo o restante está liberado para o duelo contra o Londrina, neste domingo (19), às 18h, em Cornélio Procópio. A informação é da repórter Monique Vilela, da rádio Banda B.

Apesar dos casos na véspera do confronto, a situação no Furacão foi controlada. Nas últimas semanas, em duas baterias de testes, o Rubro-Negro chegou a ter 13 contaminados, todos assintomáticos. Os primeiros no final de junho e os outros no começo de julho. Todos eles foram isolados e refizeram os exames, que deram como recuperados.

No total, 22 jogadores foram relacionados para a viagem para o interior do estado. Entre os nomes dos prováveis titulares, nenhum ficou de fora e todos que viajaram testaram negativo.

Confira os relacionados:

Goleiros: Santos e Jandrei

Laterais: Abner Vinícius, Adriano, Jonathan e Márcio Azevedo

Zagueiros: Luan Patrick, Lucas Halter e Thiago Heleno

Meias: Bruno Leite, Christian, Erick, Kawan, Léo Cittadini, Lucho González, Marquinhos Gabriel, Vitinho e Wellington

Atacantes: Carlos Eduardo, Guilherme Bissoli, Jajá e Nikão

