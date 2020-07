O goleiro Jandrei mal chegou ao Athletico e já pode estar de saída. Emprestado pelo Gênoa, da Itália, o arqueiro tem uma proposta do Atlético-MG e pode ser negociado em definitivo com o time mineiro. A informação é da rádio Itatiaia.

Jandrei, de 27 anos, chegou ao Furacão em fevereiro e disputou três jogos – um pelo Paranaense e dois pela Libertadores – substituindo Santos, que estava lesionado. Ele tem vínculo com o Rubro-Negro até junho de 2021, mas uma cláusula no acordo pode facilitar sua saída.

O arqueiro pode ser vendido neste período se receber uma proposta de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12,5 milhões. E é justamente o valor que pode facilitar a permanência dele no time atleticano.

Entre Galo e Jandrei já houve conversas, mas o preço a ser pago é que atrapalha as negociações. Durante a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o Atllético-MG foi ao mercado e fez diversas contratações, como o volante Léo Sena, ex-Goiás, e os atacantes Marrony, que era do Vasco, e Keno, que estava no Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Todos pedidos do técnico Jorge Sampaoli, que quer mais um goleiro para o elenco. O aval no nome de Jandrei também passa pelo preparador de goleiros do clube, Rodrigo Maia, com quem trabalhou na Chapecoense.

Caso perca Jandrei, o Furacão ainda tem em seu elenco para o gol o titular Santos e os garotos Bento e Gabriel. Léo, que também era opção, tem seu contrato encerrado nesta semana e não renovará.

