O Athletico enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (18), às 15h, em Eldorado do Sul, pela partida de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-17. A partida de volta acontece no domingo (22), às 15h, no CAT do Caju.

publicidade

O Furacão se classificou para esta fase ao ficar em segundo lugar no Grupo B, com 22 pontos – sete vitórias, um empate e uma derrota. Já o Grêmio teve a terceira melhor campanha do Grupo A, com 20 pontos – seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Grêmio x Athletico AO VIVO:

+ Mais do Furacão:

+ Athletico enfrenta o Atlético-MG de olho na primeira metade da tabela

+ Athletico e Thiago Heleno serão julgados pela compra do zagueiro

+ Athletico perde lateral-esquerdo para os próximos jogos

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?