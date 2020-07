O goleiro Léo não vai ficar no Athletico na sequência da temporada. O contrato do atleta com o Furacão termina no próximo dia 18 e não será renovado. A informação é da repórter Monique Vilela, da rádio Banda B.

publicidade

Aos 29 anos, o arqueiro foi contratado pelo Rubro-Negro em 2017, em uma transação polêmica quando ele defendia o rival Paraná Clube, mas nunca teve muitas oportunidades. Em três anos no clube, disputou apenas 24 partidas. Neste período oscilou muito, sendo criticado pela torcida por conta de algumas falhas.

O ano em que mais atuou foi em 2019, quando entrou em campo 21 vezes. Em 2018, chegou a ser emprestado ao Atlético-GO, mas também foi pouco aproveitado, atuando em dois jogos somente. Em 2020, fez uma partida, na vitória por 1×0 sobre o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense.

Para o setor, o técnico Dorival Júnior ainda tem outras cinco opções: o titular Santos, o recém-contratado Jandrei, Anderson e os garotos da base, Bento e Gabriel.

+ Mais do Furacão:

+ Petraglia defende retorno imediato do Paranaense e fala sobre casos de Covid-19

+ FPF apela pra Câmera de Curitiba pra retomar o Paranaense

+ CBF divulga calendário com as datas do Brasileirão e Copa do Brasil

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?