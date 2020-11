Sair da zona de rebaixamento é uma realidade que o Athletico espera viver neste sábado (14), em Goiânia, exatamente um mês após entrar para o grupo dos últimos quatro colocados do Brasileirão. O duelo contra o lanterna Goiás, na Serrinha, começa às 17h e vale pela 21ª rodada do campeonato.

Depois de quebrar o jejum de 11 jogos sem vencer na temporada, o time de Paulo Autuori precisa repetir a dose contra o Esmeraldino e ainda torcer por tropeços dos rivais diretos: Vasco, Botafogo, Bragantino e Coritiba.

Cenários para sair da ZR

Com 19 pontos em 19 jogos, o Furacão é o 19º colocado, logo atrás do Bacalhau, que tem a mesma pontuação, mas fica à frente por causa dos gols marcados (20 a 15). Já Coritiba, Red Bull Bragantino e Botafogo estão empatados com 20 pontos, só que a vaga na ZR fica com o time carioca pelo critério de vitórias.

Se bater o Goiás, o Athletico sai da zona temporariamente. No entanto, há x cenários para se manter fora dela:

Cenário 1

Vasco vence o Sport, no sábado, com saldo igual ou melhor do que o Athletico diante do Goiás.

Coritiba não pode vencer o Bahia e não pode haver vencedor no jogo entre Botafogo x Bragantino, ambos na segunda-feira (16).

Cenário 2

Vasco empata ou perde para o Sport.

Só pode haver um vencedor entre Coritiba, Botafogo e Bragantino.

De qualquer forma, antes de torcer por resultados, o Athletico precisa vencer a segunda seguida.

“A última vitória [contra o Fortaleza] representou muito. No final, deu para ver a expressão de cada um, sabendo do momento que estamos passando. Não podemos deixar esses pontos passar e aquela vitória foi um alívio. Dará confiança para todos nós”, declarou o atacante Carlos Eduardo, que marcou o primeiro gol atleticano no triunfo sobre o Fortaleza.

Cadu deve ganhar a vaga no time titular, no lugar de Reinaldo. Autuori, por outro lado, não terá o lateral-esquerdo Márcio Azevedo. A vaga é da promessa Abner.

Transmissão Goiás x Athletico

A partida não tem transmissão de TV para o Brasil, somente internacionalmente. Você acompanha o duelo no lance a lance da Tribuna.

Ficha Técnica

BRASILEIRÃO

21ª rodada

14/11/2020

Goiás x Athletico

Goiás

Tadeu; Juan Pintado, David Duarte, Chico e Caju; Gilberto, Ariel Cabral e Keko; Douglas Baggio (Shaylon), Fernandão e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira.

Athletico

Santos; Khellven (Christian), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo (Reinaldo) e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Estádio: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia-GO.

Horário: 17h.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP).

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

