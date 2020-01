O Athletico chegou a San Juan e já foi recebido por uma das principais características da cidade, o forte calor. Na tarde desta terça feira os termômetros chegaram a 37 graus.

Mariella, moradora da cidade, disse que “esse é o período mais quente do ano, mas que quem mora em San Juan já está acostumado”. O Athletico está hospedado no mesmo hotel que o Universitário do Peru, outra equipe que participa do Torneio de Verão.

Assim como no embarque em Curitiba, nenhum jogador falou na chegada à Argentina. Ao todo 24 jogadores viajaram para a Argentina, a ausência mais notada é a do atacante Rony. Por outro lado, os reforços Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo e Fernando Canesin estão com o grupo.

Apesar de fazer a estreia amanhã à noite, o técnico Dorival Júnior irá comandar um treino pela manhã, seguindo a programação prevista pra pré temporada.

A provável escalação terá: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho, Léo Cittadini e Fernando Canesin; Nikão e Carlos Eduardo. A dúvida fica por conta de presença de Marquinhos Gabriel, que pode aparecer entre os titulares.

O jogo contra o Racing marcará a estreia de Dorival no comando do furacão. Do outro lado também tem estreia, Sebastián Beccacece irá fazer seu primeiro jogo pela La Acade. Na última sexta feira em entrevista ao canal TyC, Beccacece admitiu que esteve muito próximo de fechar com o Athletico antes do diretor de futebol do Racing, Diego Milito, lhe oferecer o cargo.

O amistoso está marcado para as 22h, no estádio Bicentenário, e para a alegria dos jogadores a previsão é de uma temperatura bem mais amena: 24 graus no período da noite.

