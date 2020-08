Três dias depois de conquistar o tricampeonato paranaense, o Athletico começa uma maratona no Brasileirão. Até por isso, neste sábado (8), às 19h, o Furacão estreia contra o Fortaleza, no Castelão, poupando jogadores.

O goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Wellington, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Guilherme Bissoli não viajaram para a capital do Ceará por causa do desgaste dos últimos jogos. Desde o retorno do futebol, em 19 de julho, o Rubro-Negro fez seis partidas pelo Estadual, sempre nos meios e fins de semana.

E não há previsão de muito descanso durante a temporada, que só termina em fevereiro de 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. O único intervalo previsto acontece na semana de 26 de agosto, com a finalização da terceira rodada da Copa do Brasil.

Nas pausas seguintes da Série A, o Athletico tem confrontos das oitavas da Libertadores e ainda da própria Copa do Brasil. Ou seja, jogo a atrás de jogo, o que vai exigir muita rotação do elenco.

+ Campeão, rebaixados, acesso e Libertadores: os palpites da Tribuna nas séries A e B

Contra o Leão do Pici, o time terá quatro reforços contratados durante a parada à disposição: os zagueiros Felipe Aguilar e Pedro Henrique, o volante Richard e o atacante Geuvânio.

Transmissão

Por opção da Turner, dona dos direitos de transmissão tanto de Fortaleza quanto do Athletico, a partida não será exibida ao vivo. A Tribuna acompanha a partida em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

1ª Rodada

FORTALEZA x ATHLETICO

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Juninho, Felipe, Osvaldo e David; Romarinho e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico

Jandrei; Jonathan (Khellven), Lucas Halter, Felipe Aguilar (Pedro Henrique) e Abner; Richard, Christian (Bruno Leite) e Léo Cittadini; Nikão, Geuvânio e Carlos Eduardo. Técnico: Dorival Junior.

Horário: 19h

Estádio: Castelão (Fortaleza-CE)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC) e Éder Alexandre (SC)

