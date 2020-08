O Athletico embarcou na tarde desta sexta-feira (7) para Fortaleza, onde no sábado (8) encara o Fortaleza, às 19h, pela estreia no Campeonato Brasileiro, com algumas novidades e desfalques na delegação.

Na lista de 25 jogadores, nomes como os do goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Wellington, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Bissoli, todos titulares na final do Campeonato Paranaense, ficaram de fora por conta do desgaste físico.

Por outro lado, os zagueiros Pedro Henrique e Felipe Aguilar, o volante Richard e o meia Geuvânio, contratados ao longo da pandemia, são as principais novidades e podem fazer sua estreia pelo Furacão.

Assim, o provável time rubro-negro deve ser formado por: Jandrei; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Pedrinho (Geuvânio).

Confira os relacionados:

Goleiros: Jandrei, Anderson e Bento

Laterais: Abner, Jonathan e Khellven

Zagueiros: Felipe Aguilar, José Ivaldo, Luca Halter e Pedro Henrique

Meias: Bruno Leite, Christian, Fernando Canesin, Kawan, Léo Cittadini, Léo Gomes, Lucho González e Richard

Atacantes: Carlos Eduardo, Geuvânio, Jajá, Nikão, Pedrinho, Vinícius Mingotti e Vitinho

+ Mais do Furacão:

+ Athletico anuncia a saída do lateral-esquerdo Adriano

+ Athletico reforçado pro Brasileirão. Quem chega pra jogar?

+ Dorival Júnior destaca garotada da base do Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?