A prefeitura do Rio de Janeiro quer liberar a presença de público na partida entre Flamengo x Athletico, pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo será no dia 4 de outubro, no Maracanã.

Em entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que irá liberar ⅓ da capacidade do estádio, ou seja, 20 mil lugares para os torcedores. Porém, a CBF ainda precisa autorizar o pedido.

“Faremos um apelo à CBF para possa nos ajudar e que o Maracanã seja uma alternativa à praia, que é hoje talvez o maior problema do Rio de Janeiro, com grandes aglomerações de pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h, será ótimo”, disse Crivella.

O jogo está marcado para 16h, no dia 4 de outubro, domingo. “Temos duas semanas para que a federação, os administradores do estádio e a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro se ajustem. E pronto”, argumentou o prefeito carioca.

