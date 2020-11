Copa do Brasil

Sem vencer há dez jogos na temporada – contando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores -, o Athletico encara o Flamengo, nesta quarta-feira (4), às 21h30, pelo duelo de volta das oitavas de final do mata-mata nacional, tentando uma reação dupla.

A primeira é reverter a derrota por 1×0 no jogo de ida, na Arena, para avançar na competição. Se ganhar por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Para se classificar nos 90 minutos terá que ganhar por, no mínimo, dois gols de diferença.

A segunda e uma consequência da primeira: voltar a ganhar. A última vez que o Furacão comemorou um triunfo foi no dia 26 de setembro, quando bateu o Bahia por 1×0. De lá pra cá, foram três empates e sete derrotas, que colocaram o Rubro-Negro em uma crise.

Troca no comando técnico, reformulação interna, time afundado na zona de rebaixamento… Tudo isso em pouco mais de um mês, mas que pode ser revertido em uma eventual classificação no Rio de Janeiro.

Porém, a missão não será fácil. Mais preocupado com o Brasileirão, o técnico Paulo Autuori poupará o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e os meias Léo Cittadini e Nikão. Além disso, não contará com o atacante Renato Kayzer, que já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO.

Transmissão

O duelo entre Flamengo e Athletico terá transmissão pela Rede Globo, pelo Sportv e no Premiere (para o Rio de Janeiro). A Tribuna acompanha no Tempo Real.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

Oitavas de final – Jogo de volta

04/11/2020

FLAMENGO x ATHLETICO

Flamengo

Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Nathan e Filipe Luis; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Domenèc Torrent

Athletico

Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Christian e Lucho; Carlos Eduardo, Reinaldo e Walter.

Técnico: Paulo Autuori

Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Horário: 21h30

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SC)

